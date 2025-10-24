Dnevni horoskop, Rak, 24. 10. 2025.

Ljubav Imate otvoren put ka njegovom ili njezinom srcu, ali i dalje ste bezrazložno sumnjičavi. Želite da vam on ili ona ljubav objavi bez zadrške.

Posao Vaše specijalne sposobnosti pomažu vam da u određenim stvarima budete korak ispred drugih ljudi. Intuitivno slijedite put u nepoznato.

Zdravlje Smetnje vam stvaraju zamršene emocije. Špijunirate sve uokolo. Ne vjerujete ni sebi samima. Morate iznova početi graditi povjerenje u sebe.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn