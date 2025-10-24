Dnevni horoskop, Lav, 24. 10. 2025.

Lav /
Ljubav Vaša nova romansa mogla bi završiti prije nego što je pošteno i započela. Jedna njegova ili njezina kriva rečenica, i od svega odustajete?
Posao Još niste financijski potonuli, ali to bi vam se moglo dogoditi. Ako vas preplavi novi val inflacije, morati ćete promijeniti vašu poslovnu politiku.
Zdravlje Osjećaji bespomoćnosti vaši su ljuti (unutarnji) neprijatelji. Prema svemu novom automatski reagirate negativno. Nalazite se u slijepoj ulici.
