Dnevni horoskop, Rak, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Plivate na velikim ljubavnim valovima, a situacija se i dalje razvija ekspanzivno. On ili ona vas privlači svojom osobnošću i jakim karakterom.

Posao Sanjate ambiciozne poslovne snove. Upornim i strpljivim djelovanjem sigurno ćete realizirati to što sanjate. Vaša kreativnost je u punom cvatu.

Zdravlje Vaš iscjeliteljski dar sve je izraženiji. Od pacijenta ste postali čarobnjak. Utjecaj Jupitera daruje vam čudesne unutarnje preobražaje.

Snovi i vizije Smatrate da dobre stvari bježe od vas – kao što i vi najradije bježite od sebe. Ne vidite što ste postigli, što posjedujete, što dobivate i koliko dajete.

