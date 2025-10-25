Dnevni horoskop, Djevica, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Sve ste popularniji. Možda uskoro postanete medijska zvijezda. Drugi ljudi vam opraštaju pogreške u ponašanju, ali partner ili partnerica ne.

Posao Vaš posao je u procvatu. Uživate u materijalnom obilju. Fino naplaćujete vašu maštovitu kreativnost. Netko uči od vas vještinu promocije.

Zdravlje Vladate drugima, ali sebe nemate pod kontrolom. Probleme vam stvara hranidbeno obilje. Ako ugrozite zdravlje, nećete se osjećati dobro.

Snovi i vizije Trebali bi steći naviku da zapisujete svaki, svejedno koliko malen, uspjeh i to stalno čitati jer i to služi izgradnji samosvijesti. Ne umanjujte ono što ste postigli!

