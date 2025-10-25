Dnevni horoskop, Jarac, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Borite se s određenim kočnicama u sebi samima. Drugima djelujete stidljivo, čak i uplašeno. Nedostatak samopouzdanja vidi vam se na licu.

Posao Još traje vaša kreativna blokada. Nezaposleni Jarci pitaju se što bi mogli raditi. S obzirom na situaciju, vjerojatno ćete morati prihvatiti bilo što.

Zdravlje U potrazi ste za izgubljenom snagom. Idealizacija stvarnosti više ne prolazi. Ni depresija nije rješenje. Potrebna vam je zdrava samosvijest.

Snovi i vizije Suosjećanje je izvor radosti. Da danas ima više samilosti, cijeli bi svijet mogao biti sretniji. Suosjećanje je najvažnije ljekovito sredstvo za čitav svijet.

