Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. i 26. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 25. i 26. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kod vas traje zatišje pred buru. Saturn iz temelja preobražava vaš identitet, i više niste isti. Svaka promjena je dobrodošla, ako je na bolje.   

Posao Zauzeli ste neprijateljski stav prema osobi koja radi na štetu vaših interesa. Sigurni ste da su vam u sadašnjem trenutku potrebne ratne igre?  

Zdravlje U vašem se životu odigravaju velike transformacije. Niste svjesni vlastitog radikalizma. Previše vam je važna osobna moć, a to je opasno.   

Snovi i vizije Zbog lošeg osjećaja samovrijednosti, stalno se uspoređujete s drugima – i u skladu s time patite. Sve što se na vas odnosi, smatrate manje vrijednim.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. i 26. 10. 2025.