Dnevni horoskop, Strijelac, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Kod vas traje zatišje pred buru. Saturn iz temelja preobražava vaš identitet, i više niste isti. Svaka promjena je dobrodošla, ako je na bolje.

Posao Zauzeli ste neprijateljski stav prema osobi koja radi na štetu vaših interesa. Sigurni ste da su vam u sadašnjem trenutku potrebne ratne igre?

Zdravlje U vašem se životu odigravaju velike transformacije. Niste svjesni vlastitog radikalizma. Previše vam je važna osobna moć, a to je opasno.

Snovi i vizije Zbog lošeg osjećaja samovrijednosti, stalno se uspoređujete s drugima – i u skladu s time patite. Sve što se na vas odnosi, smatrate manje vrijednim.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn