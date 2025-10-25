Dnevni horoskop, Vaga, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Palite ljubavne požare gdje god se pojavite. Naizgled ste lako osvojiva meta, a u stvarnosti (samo) eksperimentirate s raznim odnosima.

Posao Sve preokrećete na dobro. Velike poslovne iluzije su iza vas. Znate što želite, i nitko vas ne može zaustaviti. Uskoro će vam netko stati na put.

Zdravlje Vedrina vašeg duha djeluje poticajno na okolni svijet. Možda krenete naplaćivati psihoterapeutske usluge, i spojite ugodno s korisnim.

Snovi i vizije Smijeh razrješava napetosti i time ozdravljuje. Ljudi koji se mnogo smiju, vidljivo su zdraviji od onih koji se malo ili uopće ne smiju. Osim toga, oni žive duže. Zbog toga je smijeh izvor mladosti.

