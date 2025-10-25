Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. i 26. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. i 26. 10. 2025.
Ljubav Potpuno ste očarali jednu osobu rođenu u znaku Lava. On ili ona više ne može disati bez vas. Sanja vas u snovima, ali i u budnom stanju.   

Posao Ako ne ispunite radnu normu koju vam je odredio poslodavac, mogli biste se naći u velikim problemima. Zakoni tržišta i kapitala su nemilosrdni.      

Zdravlje Ako vas netko krivo pogleda, odmah reagirate preosjetljivo i brzo se uvrijedite. Djelujete kao da ste proizvedeni od lako lomljivog materijala.     

Snovi i vizije Ne brinite o prošlosti, jer ona je prošla. Ne brinite ni o budućnosti, jer ona još nije došla. Brinite samo o sadašnjem trenutku, jer on jedini jest.  

