Dnevni horoskop, Ovan, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Nikad vam dosta ljubavne igre i strastvene zabave. Ako natrčite na osobu rođenu u znaku Lava ili Strijelca, doći će do nezaboravnog spajanja.

Posao Radite stvari koje volite raditi. Idu vam na živce žalopojke onih koji se ne žele pokrenuti. Uz kontinuirane radne napore, stižete se i zabavljati.

Zdravlje Umorni ste i iscrpljeni, ali to ne primjećujete sve dok ne legnete u krevet. Vaš život je ispunjen događajima. Zadovoljni ste, i to je najvažnije.

Snovi i vizije Vjerujete da tražite sreću, pritom je uopće ne možete tražiti a još manje naći, jer sreću zamjenjujete sa strašću. Niste svjesni što u stvari tražite i čemu uistinu stremite.

