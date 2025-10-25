Dnevni horoskop, Lav, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Spoznaja da ste voljeni, dodatno rasplamsava vašu ogromnu samosvijest. Čudotvorna ljubav inspirira vas da dajete najbolje od sebe.

Posao Imate originalne ideje. Spremni ste za nove poslovne pobjede. Zacrtali ste sebi megalomanske ambicije, i nećete ih brzo i lako realizirati.

Zdravlje Trenutni planetarni utjecaji nisu ugodni za rođene u znaku Lava. Vaš imunitet je oslabljen, i ne biste se trebali previše forsirati i iscrpljivati.

Snovi i vizije Zadatak je patnje da vas nauči što je ispravno a što neispravno, što je za vas dobro a što štetno. Patnja je temelj vaše sutrašnje sreće.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn