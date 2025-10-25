Dnevni horoskop, Škorpion, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav S vama nije lako izaći na kraj. Imate ekstremne stavove i niste za kompromis. Prezahtjevni ste prema njemu ili njoj. Malo popustite pritisak.

Posao Poput mnogih drugih, i vi obavljate sve i svašta. Ako ste većinom u ilegali, računajte s tim da će se za vas zainteresirati raznorazni inspektori.

Zdravlje Situacija s vašim zdravljem se poboljšava, a to možete zahvaliti skladnim planetarnim tranzitima. U procesu ste potpune revitalizacije!

Snovi i vizije Na patnju ne nailazite "slučajno", nego je tražite i stvarate svojim ponašanjem. Što je u tome dobro, ljekovito? To, da vas patnja jača.

