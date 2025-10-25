Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. i 26. 10. 2025.

Ljubav Odgovaraju vam razne ljubavne opcije, osim onih trajno obvezujućih. Sveobuhvatna sloboda je temeljna misao u vašem mentalnom sklopu.

Posao Jako ste zainteresirani za mogućnost poslovnog putovanja u inozemstvo. Često putujete, i sve se pretvorilo u avanturističko uživanje.

Zdravlje Djelujete užurbano i razdražljivo. Hiperaktivnost je vaša loša stara navika. Put do unutarnjeg mira pronaći ćete uz pomoć introspekcije.

Snovi i vizije Držite se sredine. Ne dopustite da vas zavedu ekstremi. Ekstremni osjećaji donose probleme. Naučite čekati, imajte strpljenja. Ne prenaglite.

