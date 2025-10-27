Dnevni horoskop, Ovan, 27. 10. 2025.

Ljubav U romantičnom ste razdoblju. Imate cijelo mnoštvo novih želja i interesa. Izgledne su nove konstruktivne promjene u vašoj ljubavnoj vezi.

Posao Poslodavac će vam uputiti kritiku, i nećete se dobro osjećati. Puno više će vas cijeniti ako priznate da ste pogrešno odradili određene stvari.

Zdravlje Iz problema vas izvlači neuništivi optimizam. Zaigrani ste preko svake mjere i granice. Izbjegavajte nepotrebna verbalna prepucavanja.

