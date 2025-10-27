Dnevni horoskop, Rak, 27. 10. 2025.

Ljubav Raspoloženi ste za raznorazna čudesa. U vašoj glavi dominira misao da ste slobodni raditi što vam je volja. Danas će vam se svi micati s puta.

Posao Svojeglavi ste i neukrotivi. Ne dopuštate da vas itko kontrolira. Imate čudne ideje o poslu koji obavljate. Možda odlučite raskinuti radni odnos.

Zdravlje Opet precjenjujete vlastitu snagu. Ako odlazite negdje na put, izbjegavajte kontinuirano dodavanje gasa do daske. Ne morate biti najbrži.

