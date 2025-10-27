Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 27. 10. 2025.
Ljubav Samokontrola nije vaša jača strana. Osobu u koju ste se zagledali, želite brzo osvojiti. Vezama bez dugoročne vizije prijeti raskid odnosa.  

Posao Umorni ste od uvijek istog dosadnog posla. Obavljate ono što ne volite raditi, i vaše nezadovoljstvo raste. Vrijeme je za radikalne promjene.  

Zdravlje Pokušavate istovremeno biti na raznim mjestima, a to je nemoguća misija, osim ako ne posjedujete čudesan dar letenja kroz vrijeme i prostor.     

