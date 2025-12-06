U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'

Tri beživotna tijela pronađena su jutros u obiteljskoj kući u Čačku na zapadu Srbije, prenose srbijanski mediji.

Na terenu su Hitna pomoć i više policijskih patrola. Prema prvim informacijama, sumnja se na trostruko ubojstvo.

"Prema za sada još uvijek neslužbenim informacijama, došlo je do trostrukog ubojstva. Na mjesto tragedije odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznijele tijela", kazao je jedan od očevidaca za Regionalnu informativnu novinsku agenciju (RINA).

Telegraf neslužbeno doznaje da su u kući pronađena tijela dvojice muškaraca i žene.

Službenih informacija za sada nema, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

