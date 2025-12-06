FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR KOD SUSJEDA /

U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'

U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'
×
Foto: Telegraf.rs, Rina

Srbijanski mediji navode da su iz kuće iznesena tijela dvojice muškaraca i žene

6.12.2025.
11:08
Dunja Stanković
Telegraf.rs, Rina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tri beživotna tijela pronađena su jutros u obiteljskoj kući u Čačku na zapadu Srbije, prenose srbijanski mediji. 

Na terenu su Hitna pomoć i više policijskih patrola. Prema prvim informacijama, sumnja se na trostruko ubojstvo. 

U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'
Foto: Telegraf.rs, Rina
U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'
Foto: Telegraf.rs, Rina

"Prema za sada još uvijek neslužbenim informacijama, došlo je do trostrukog ubojstva. Na mjesto tragedije odmah su stigle nadležne ekipe koje su uz kuće iznijele tijela", kazao je jedan od očevidaca za Regionalnu informativnu novinsku agenciju (RINA). 

Telegraf neslužbeno doznaje da su u kući pronađena tijela dvojice muškaraca i žene. 

Službenih informacija za sada nema, a više detalja bit će poznato nakon očevida. 

U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'
Foto: Telegraf.rs, Rina
U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'
Foto: Telegraf.rs, Rina

POGLEDAJTE VIDEO: Policija s dugim cijevima čuva međimursko naselje: Ne znaju što bi ubojica mogao napraviti

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR KOD SUSJEDA /
U kući pronašli tijela, stigle prve fotografije s mjesta užasa: 'Sumnja se na trostruko ubojstvo'