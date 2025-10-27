Dnevni horoskop, Bik, 27. 10. 2025.

Ljubav Život je stalna mijena, ništa ne traje vječno, a to je posebno vidljivo u međuljudskim odnosima. Bez straha, ljubav vam upravo kuca na vrata.

Posao Spremni ste za nove poslovne pobjede. Ako izaberete kreativan i konstruktivan pravac kretanja, postići ćete rezultate bolje od očekivanih.

Zdravlje Naviknuti ste na vašu urođenu vitalnost, i uvijek ste šokirani kada vam se dogode zdravstveni problemi. Smirite se. Ne dramatizirajte bez potrebe.

