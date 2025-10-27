Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 10. 2025.
Ljubav On ili ona polako gubi povjerenje u vas, a to je nešto što bi vas trebalo zabrinuti. Mali potres mogao bi se pretvoriti u ozbiljan zemljotres.
Posao Netko vas je uspio prevariti za određenu količinu novaca. Razmišljate o osveti. Odustanite od kontraudara. Sve će vam biti vrlo brzo vraćeno.
Zdravlje Skloni ste eksperimentima i egzibicijama. Silno vam je važno da se pokažete u spektakularnom izdanju. Vaš ego leti svemirskim visinama.
