Dnevni horoskop, Vaga, 27. 10. 2025.

Ljubav On ili ona polako gubi povjerenje u vas, a to je nešto što bi vas trebalo zabrinuti. Mali potres mogao bi se pretvoriti u ozbiljan zemljotres. 

Posao Netko vas je uspio prevariti za određenu količinu novaca. Razmišljate o osveti. Odustanite od kontraudara. Sve će vam biti vrlo brzo vraćeno.   

Zdravlje Skloni ste eksperimentima i egzibicijama. Silno vam je važno da se pokažete u spektakularnom izdanju. Vaš ego leti svemirskim visinama.    

