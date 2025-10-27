Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 27. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Na vas se lijepe dominantne osobe. Ne podnosite kritiku, a ni kontrolu. Teško se suzdržavate od ispada. Nedostaje vam osobna ravnoteža.    

Posao Osjećate veliku potrebu da se vaši talenti prepoznaju i poštuju. Inzistirate na tome da niste isti kao drugi. Istina je, specijalno ste nemogući.   

Zdravlje Temperamentno ste eksplozivni. Ne tražite od sebe i drugih neostvarive stvari. Ne odgovarajte na provokacije. Potražite mir u sebi.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 27. 10. 2025.