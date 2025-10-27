Dnevni horoskop, Djevica, 27. 10. 2025.

Ljubav Na vas se lijepe dominantne osobe. Ne podnosite kritiku, a ni kontrolu. Teško se suzdržavate od ispada. Nedostaje vam osobna ravnoteža.

Posao Osjećate veliku potrebu da se vaši talenti prepoznaju i poštuju. Inzistirate na tome da niste isti kao drugi. Istina je, specijalno ste nemogući.

Zdravlje Temperamentno ste eksplozivni. Ne tražite od sebe i drugih neostvarive stvari. Ne odgovarajte na provokacije. Potražite mir u sebi.

