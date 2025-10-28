Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 28. 10. 2025.
Ljubav Gdjegod se pojavite, u centru ste pažnje. Lako ostvarujete strastvene kontakte s drugima. Najviše se palite na tuđu originalnu inteligenciju.   

Posao U vašem radnom okružju sve vrije od frustracija. Na čelu ste kolone brojnih nezadovoljnika. Borite se za istinu i pravednost, a to teško prolazi.    

Zdravlje Vaš mentalni sklop radi prekovremeno. Ako pokušate pobjeći od problema, nećete se osjećati dobro. Morate se suočiti s onim što vas muči.   

