Dnevni horoskop, Lav, 28. 10. 2025.

Ljubav Gdjegod se pojavite, u centru ste pažnje. Lako ostvarujete strastvene kontakte s drugima. Najviše se palite na tuđu originalnu inteligenciju.

Posao U vašem radnom okružju sve vrije od frustracija. Na čelu ste kolone brojnih nezadovoljnika. Borite se za istinu i pravednost, a to teško prolazi.

Zdravlje Vaš mentalni sklop radi prekovremeno. Ako pokušate pobjeći od problema, nećete se osjećati dobro. Morate se suočiti s onim što vas muči.

