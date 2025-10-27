Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 10. 2025.
Ljubav Brzo se obeshrabrite i izgubite nadu. Čim se pojavi novi problem, odmah ste u teškoj panici. Od velike vam je pomoći suglasje s najbližima.    

Posao U kreativnoj ste fazi razvoja. Ako radite jednoličan posao, izmisliti ćete dodatnu aktivnost, i do izražaja će doći vaši brojni originalni talenti.     

Zdravlje Situacija u kojoj se nalazite zahtijeva od vas više hrabrosti i samopouzdanja. Uporno bježanje od problema neće vas nigdje odvesti. 

