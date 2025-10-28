Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 28. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Igrate se ljubavi. Planetarni utjecaji daju poticaj vašoj popularnosti. Partner(ica) je u vašoj sjeni. On(a) nema potrebu za isticanjem u javnosti.   

Posao Imate dobru volju. Ostavljate pozitivan dojam na vaše suradnike. Zgodne poslovne prilike pronalaziti će vas, a ne vi njih. To se zove sreća.   

Zdravlje Radost je najbolji lijek za vaše srce. U vašem se životu odvijaju iscjeljujući procesi. Postupno se rješavate starih nagomilanih frustracija.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 28. 10. 2025.