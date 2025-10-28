Dnevni horoskop, Rak, 28. 10. 2025.

Ljubav Igrate se ljubavi. Planetarni utjecaji daju poticaj vašoj popularnosti. Partner(ica) je u vašoj sjeni. On(a) nema potrebu za isticanjem u javnosti.

Posao Imate dobru volju. Ostavljate pozitivan dojam na vaše suradnike. Zgodne poslovne prilike pronalaziti će vas, a ne vi njih. To se zove sreća.

Zdravlje Radost je najbolji lijek za vaše srce. U vašem se životu odvijaju iscjeljujući procesi. Postupno se rješavate starih nagomilanih frustracija.

