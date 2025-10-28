Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.

Ljubav Vaša je svojeglavost u punom pogonu. Samodopadnost može neko vrijeme biti zanimljiva, ali dugoročno vas vodi u sukobe s drugim ljudima.

Posao Imate zanimljive ideje, ali nemate strpljenja da ih pretvorite u djelo. Brzo odustajete od jedne stvari i započinjete drugu, i ništa ne završavate.

Zdravlje Ako se još niste vratili treninzima, možda danas iznova krenete vježbati. Želite izgledati savršeno sportski, a to traži mnogo truda i napora.

