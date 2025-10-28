Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša je svojeglavost u punom pogonu. Samodopadnost može neko vrijeme biti zanimljiva, ali dugoročno vas vodi u sukobe s drugim ljudima.   

Posao Imate zanimljive ideje, ali nemate strpljenja da ih pretvorite u djelo. Brzo odustajete od jedne stvari i započinjete drugu, i ništa ne završavate.  

Zdravlje Ako se još niste vratili treninzima, možda danas iznova krenete  vježbati. Želite izgledati savršeno sportski, a to traži mnogo truda i napora.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.