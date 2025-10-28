Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.
Ljubav Vaša je svojeglavost u punom pogonu. Samodopadnost može neko vrijeme biti zanimljiva, ali dugoročno vas vodi u sukobe s drugim ljudima.
Posao Imate zanimljive ideje, ali nemate strpljenja da ih pretvorite u djelo. Brzo odustajete od jedne stvari i započinjete drugu, i ništa ne završavate.
Zdravlje Ako se još niste vratili treninzima, možda danas iznova krenete vježbati. Želite izgledati savršeno sportski, a to traži mnogo truda i napora.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SPORTSKA IKONA /
O njoj bruji svijet: 'Bježala sam s tjelesnog, a priče o odbojkašicama ne volim'
HIT DANA /
Albanci izumili prvu AI ministricu, a sada je njihov premijer objavio da je ona trudna
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 10. 2025.