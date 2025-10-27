Dnevni horoskop, Jarac, 27. 10. 2025.

Ljubav Izgubili ste red i raspored vaših ljubavnih prioriteta, i partner(ica) vam više nije na prvom mjestu. Sve se vidi i zna. Slično proizvodi slično.

Posao Radite sve osim posla za koji ste zaduženi. Možda detektivski špijunirate jednu osobu, ili su vas drugi počeli uhoditi. Kamere sve vide.

Zdravlje Izrazito ste tjeskobni i nervozni, i to se negativno odražava na cjelokupno stanje vašeg organizma. Jedna stresna situacija slijedi drugu.

