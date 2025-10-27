Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 27. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Izgubili ste red i raspored vaših ljubavnih prioriteta, i partner(ica) vam više nije na prvom mjestu. Sve se vidi i zna. Slično proizvodi slično.    

Posao Radite sve osim posla za koji ste zaduženi. Možda detektivski špijunirate jednu osobu, ili su vas drugi počeli uhoditi. Kamere sve vide.    

Zdravlje Izrazito ste tjeskobni i nervozni, i to se negativno odražava na cjelokupno stanje vašeg organizma. Jedna stresna situacija slijedi drugu.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 27. 10. 2025.