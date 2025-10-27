Dnevni horoskop, Ribe, 27. 10. 2025.

Ljubav Loše se dobrim ispravlja, ali vi ne razmišljate na taj način. Zadržavate pravo da radite što i kada hoćete. Partner(ica) sprema veliku pobunu!

Posao Zabrinjava vas vaše nezavidno financijsko stanje, a sve ostalo uspijevate nekako izgladiti. Bez novaca ne možete ništa novog pokrenuti.

Zdravlje Ne uspijevate ukinuti lošu naviku pušenja. Više puta ste pokušali i vratili ste se na staro. Probajte još jednom. Možda vam se ovaj put posreći.

