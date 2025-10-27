Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 27. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 27. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Loše se dobrim ispravlja, ali vi ne razmišljate na taj način. Zadržavate pravo da radite što i kada hoćete. Partner(ica) sprema veliku pobunu!     

Posao Zabrinjava vas vaše nezavidno financijsko stanje, a sve ostalo uspijevate nekako izgladiti. Bez novaca ne možete ništa novog pokrenuti.  

Zdravlje Ne uspijevate ukinuti lošu naviku pušenja. Više puta ste pokušali i vratili ste se na staro. Probajte još jednom. Možda vam se ovaj put posreći.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. 10. 2025.