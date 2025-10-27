Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 10. 2025.

Ljubav Proganjaju vas misli da se ne možete na nikoga osloniti i da ste skroz sami na svijetu. Probleme vam stvara vaša sklonost samosažaljenju.

Posao Niste zadovoljni postojećom poslovnom situacijom, ali i dalje uredno šutite i podnosite sve terete. Neće se ništa izmijeniti samo od sebe.

Zdravlje Uništava vas osjećaj usamljenosti. Ako otkrijete čarobnu formulu samopouzdanja, postati ćete zadovoljni sami sa sobom, i lakše ćete disati.

