Najavljena posebna utakmica na SP 2026 izazvala kontroverze nakon objave rasporeda

Uoči Svjetskog prvenstva 2026. u nogometu posebnu pozornost privukla je jedna od tematskih utakmica koju su organizatori u Seattleu označili kao LGBTQ+ “Pride Match”. No nakon objave rasporeda postalo je jasno da će u tom susretu nastupiti reprezentacije Egipta i Irana, dvije države u kojima je homoseksualnost kažnjiva, a LGBTQ+ prava sustavno potiskivana.

Lokalni organizacijski odbor u Seattleu, jednoj od domaćinskih gradova nadolazećeg Mundijala, planirao je ovaj događaj znatno prije nego što je poznato koje će reprezentacije igrati u pojedinim terminima. Utakmica zakazana za 26. lipnja na stadionu Lumen Field trebala je biti dio službenog Seattle Pride vikenda, uz niz aktivnosti i vizualnih instalacija posvećenih LGBTQ+ zajednici. Umjetnici iz cijele savezne države Washington pozvani su da izrade radove koji bi bili izloženi oko stadiona i u gradu.

Međutim, nakon ždrijeba i službene objave rasporeda potvrđeno je da će se toga dana igrati ogled skupine G između Egipta i Irana. U Iranu se istospolni odnosi prema zakonu kažnjavaju i smrtnom kaznom, dok se u Egiptu tzv. “zakoni o moralu” često koriste za represiju prema LGBTQ+ osobama.

Unatoč osjetljivom kontekstu, organizatori poručuju da neće mijenjati planirani koncept. Savjetodavni odbor zadužen za Pride utakmicu naglasio je da se događaj ne održava pod okriljem FIFA-e, nego isključivo lokalnog odbora, te da njegova svrha ostaje nepromijenjena.

Glasnogovornik događaja izjavio je za LGBTQ+ medijU Outsports kako je cilj Pride Matcha “slaviti i podržati Pride manifestacije u Seattleu i širom zemlje”, dodajući da nogomet ima “moć povezivanja ljudi preko granica i kultura”. Istaknuo je i predanost organizatora “poštovanju, dostojanstvu i jedinstvu za sve”.

Ova situacija podsjetila je mnoge na kontroverze sa Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, kada je FIFA najavila sankcije za igrače koji bi nosili kapetansku traku “OneLove”, što je dovelo do povlačenja takvih inicijativa od strane Engleske, Walesa i drugih reprezentacija.

Kako će javnost i međunarodne organizacije reagirati na ovogodišnji Pride Match tek ostaje za vidjeti, no jasno je da će Seattle u lipnju biti jedno od središta globalne rasprave o ljudskim pravima u sportu.

