Opasni Albanac pobjegao iz zatvora uz pomoć plahti: To mu je četvrti bijeg

Zatvorenik Toma Taulant (41) po četvrti je put pobjegao iz zatvora s maksimalnim osiguranjem u Italiji te ga sada traže milanske vlasti.

Opasni Albanac s dugom kriminalnom prošlošću, koji je iza rešetaka trebao biti sve do 2048. godine, uspio je pobjeći iz zatvora Opera u Milanu u noći na nedjelju nakon što je prerezao rešetke na prozoru svoje ćelije, a zatim se spustio u dvorište pomoću plahti koje je spojio čvorovima, prenosi 24 Ur.

Nakon toga je preskočio zatvorski zid i netragom nestao.

Ha segato le sbarre e si è calato con le lenzuola: #ricercato Toma Taulant, albanese di 41 anni. Era #detenuto nel carcere di Opera a #Milano. Colpevole di furti, rapine e spaccio di droga, sarebbe uscito nel 2048 dopo una serie di condanne a 24 anni. Fausto Bertuccioli #GR1 pic.twitter.com/Cm47rGsokr — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 7, 2025

Iskusan u bijegu

Talijanski mediji navode da istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera, a policija pretražuje područje oko Milana, ali i diljem zemlje. Uključene su patrole, postavljene su kontrolne točke, a pretražuju se polja i industrijska područja. Policija također istražuje je li Albanac imao pomoć u bijegu, ali to još nije potvrđeno.

Taulant je dosad osuđivan zbog pljačke, krađe i trgovine drogom. Prvi je put pobjegao iz zatvora 2009. u Terniju, zatim iz zatvora u Parmi četiri godine kasnije prije nego što je uhićen u Belgiji. Treći je bijeg uspješno orkestrirao 2015., no svaki je put uhvaćen.

Talijanski sindikalisti i predstavnici zatvorskih čuvara upozorili su da ovakvi slučajevi ukazuju na ozbiljne probleme unutar sustava. Zatvor Opera, iz kojeg je pobjegao 41-godišnjak, je prenapučen te drži više od 1300 zatvorenika, a ima kapaciteta za njih samo 1918.

POGLEDAJTE VIDEO: Potraga za ubojicom je gotova: 'Bili su dobri kao familija u kući sa djecom'