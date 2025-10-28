Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 10. 2025.

Ljubav Živite u iščekivanju važnih promjena. Intuicija vam govori da će sve biti dobro. Štogod se dogodi, o vama će ovisiti daljnji razvoj situacije.

Posao Krenuli ste u nove radne pobjede. Imate kreativne i plodonosne ideje. Probleme vam stvara vaša eksplozivna nestrpljivost. Vježbajte strpljenje

Zdravlje Kozmički utjecaji ukazuju na iznenadnu provalu velike energije, i jaku potrebu da ispunite vlastite želje. Vaše zdravlje je u odličnom stanju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn