Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 10. 2025.
Ljubav Živite u iščekivanju važnih promjena. Intuicija vam govori da će sve biti dobro. Štogod se dogodi, o vama će ovisiti daljnji razvoj situacije.
Posao Krenuli ste u nove radne pobjede. Imate kreativne i plodonosne ideje. Probleme vam stvara vaša eksplozivna nestrpljivost. Vježbajte strpljenje
Zdravlje Kozmički utjecaji ukazuju na iznenadnu provalu velike energije, i jaku potrebu da ispunite vlastite želje. Vaše zdravlje je u odličnom stanju.
