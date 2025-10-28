Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 28. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pokušavate sve i svašta, ali on(a) vas i dalje uredno ignorira. Kada odustanete, doći će do pozitivnog preokreta. Čudni su ljubavni putevi.   

Posao Niste zadovoljni s vlastitim poslovnim rezultatima. Nikad vam dosta novaca. Sami ste sebi najveći neprijatelj. Promijenite taktiku, ali i ciljeve.  

Zdravlje Misli vam ne daju mira. Kako mislite, tako vam jest. Izgubili ste kontakt sa sobom samima. Previše razmišljate o tijelu, i zapostavljate duh.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 28. 10. 2025.