Dnevni horoskop, Bik, 28. 10. 2025.

Ljubav Pokušavate sve i svašta, ali on(a) vas i dalje uredno ignorira. Kada odustanete, doći će do pozitivnog preokreta. Čudni su ljubavni putevi.

Posao Niste zadovoljni s vlastitim poslovnim rezultatima. Nikad vam dosta novaca. Sami ste sebi najveći neprijatelj. Promijenite taktiku, ali i ciljeve.

Zdravlje Misli vam ne daju mira. Kako mislite, tako vam jest. Izgubili ste kontakt sa sobom samima. Previše razmišljate o tijelu, i zapostavljate duh.

