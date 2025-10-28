Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 28. 10. 2025.
Ljubav Izlazite iz emocionalne krize. Iznova vam je postao važan društveni život. Privlačni ste drugim ljudima. Jedna Riba zaljubljeno "pliva" oko vas.
Posao Nedostaje vam odlučnost da biste nešto promijenili u vašem poslovanju. Prepreke koje vidite svuda oko sebe, ne postoje u stvarnosti.
Zdravlje Vaši osjećaji slabosti i bespomoćnosti polako odlaze u prošlost. Ako dovedete u red vašu ljubavnu situaciju, ozdraviti ćete od svih bolesti.
