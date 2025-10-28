Dnevni horoskop, Djevica, 28. 10. 2025.

Djevica /
Ljubav Ne odustajete od vaših strogih, zadrtih, konzervativnih gledišta. Nedostatak tolerancije stvara vam velike probleme u kontaktu s bližnjima.
Posao Gubite iz vida poslovnu zbilju. Netko iz radnog okružja ide vam (opasno) na živce. Umjesto kritika i optužbi, djelujte poticajno na druge.
Zdravlje Nedostaje vam unutarnji mir. Brzo mijenjate raspoloženja. Redovito kritizirate sve oko sebe. U epicentru vaše tjeskobe je pesimizam.
