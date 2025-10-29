Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 10. 2025.
Ljubav Imate skladan odnos s partner(ic)om, i to vam je daleko najvažnija stvar na svijetu. Jako ste sretni, jer ste napokon pronašli srodnu dušu.   

Posao Neki vaši suradnici okrenuli su vam leđa, a vi to zbog silne  prezaposlenosti niste ni primijetili. Radi se o najobičnijoj zavisti i ljubomori.   

Zdravlje Neharmonični dani su iza vas, i vaša prehlada polako ali sigurno prolazi. Djelujete brzo i smisleno, i to vam signalizira da ste ozdravili.   

