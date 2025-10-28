Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 28. 10. 2025.
Ljubav Previše ste kruti i suzdržani. Ponašate se kao da ste sami sebi dostatni. Partner(ica) ne zna što da radi s vama. Ljubav nema alternativu.       

Posao Ako nije sve po vašem, izolirate se od drugih. U zadnje vrijeme to vam se često događa. Krajnji je tren da popravite odnose sa suradnicima.   

Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Imate raznih problema sami sa sobom. Iza vaše hladne maske i neprobojnog oklopa, skrivaju se brojne frustracije.   

Dnevni horoskop, Jarac, 28. 10. 2025.