Dnevni horoskop, Jarac, 28. 10. 2025.
Ljubav Previše ste kruti i suzdržani. Ponašate se kao da ste sami sebi dostatni. Partner(ica) ne zna što da radi s vama. Ljubav nema alternativu.
Posao Ako nije sve po vašem, izolirate se od drugih. U zadnje vrijeme to vam se često događa. Krajnji je tren da popravite odnose sa suradnicima.
Zdravlje Ne osjećate se najbolje. Imate raznih problema sami sa sobom. Iza vaše hladne maske i neprobojnog oklopa, skrivaju se brojne frustracije.
