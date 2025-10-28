Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 10. 2025.
Ljubav Burno reagirate na svaku sitnicu. Težite totalnoj slobodi i anarhiji. Tko god vas slučajno dirne i dotakne, momentalno doživi električni udar!
Posao U velikoj ste žurbi. Želite napraviti puno toga u kratkom vremenu. Pazite da ne učinite kardinalne pogreške koje ćete kasnije teško ispraviti.
Zdravlje Istjerujete iz sebe razne frustracije. Sukobljavate se s drugim ljudima, a ponajviše s onima koji su vam po mnogo čemu prvi i najbliži.
