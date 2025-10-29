Dnevni horoskop, Ovan, 29. 10. 2025.

Ljubav Popularni ste u društvu u kojem se krećete. Vaša pokretačka energija impresionira druge ljude. Netko je tajno zaljubljen u vas. Pogodite tko.

Posao Iako ste brzi i učinkoviti, i dalje imate toliko posla da ne stižete sve sami obaviti. Potrebni su vam sposobni suradnici, a takvih nema na vidiku.

Zdravlje U sjajnom ste izdanju. Prštite od energije. Zračite zadovoljstvom. Vaša sreća djeluje zarazno na svijet. Iscjeljujete druge svojom pojavnošću.

