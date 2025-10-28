Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Razmišljate na eksperimentalan način. Privlači vas jedna zgodna i zanimljiva osoba koja glumi razne uloge, i vješto se služi manipulacijama.    

Posao Tražite od sebe brzopotezan poslovni uspjeh, i ne pazite na važne detalje pored puta. Nedostaje vam jasan uvid u cjelovitu sliku stanja stvari.     

Zdravlje Imate pretanke živce. Stres i nervoza destruktivno se odražavaju na vaš osjetljivi želudac. Probavne smetnje potpuno vas izbacuju iz takta.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.