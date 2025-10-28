Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.
Ljubav Razmišljate na eksperimentalan način. Privlači vas jedna zgodna i zanimljiva osoba koja glumi razne uloge, i vješto se služi manipulacijama.
Posao Tražite od sebe brzopotezan poslovni uspjeh, i ne pazite na važne detalje pored puta. Nedostaje vam jasan uvid u cjelovitu sliku stanja stvari.
Zdravlje Imate pretanke živce. Stres i nervoza destruktivno se odražavaju na vaš osjetljivi želudac. Probavne smetnje potpuno vas izbacuju iz takta.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SPORTSKA IKONA /
O njoj bruji svijet: 'Bježala sam s tjelesnog, a priče o odbojkašicama ne volim'
HIT DANA /
Albanci izumili prvu AI ministricu, a sada je njihov premijer objavio da je ona trudna
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.