Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 10. 2025.

Ljubav Razmišljate na eksperimentalan način. Privlači vas jedna zgodna i zanimljiva osoba koja glumi razne uloge, i vješto se služi manipulacijama.

Posao Tražite od sebe brzopotezan poslovni uspjeh, i ne pazite na važne detalje pored puta. Nedostaje vam jasan uvid u cjelovitu sliku stanja stvari.

Zdravlje Imate pretanke živce. Stres i nervoza destruktivno se odražavaju na vaš osjetljivi želudac. Probavne smetnje potpuno vas izbacuju iz takta.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn