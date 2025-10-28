Dnevni horoskop, Ribe, 28. 10. 2025.

Ljubav Potreban vam je veliki odmor od svih problema. Razmišljate o egzotičnom putovanju u dvoje. Samo razmišljate, jer novaca za put nemate.

Posao Vaša inventivnost je u procvatu. Zanimaju vas projekti koji će vam osigurati mirnu financijsku budućnost. Izvukli ste važne pouke iz prošlosti.

Zdravlje Imate nove poglede na život kao takav. Sve vas više privlači alternativna medicina. Širenje obzora spoznaje od velike vam je pomoći.

