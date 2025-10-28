Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 10. 2025.
Ljubav Potreban vam je veliki odmor od svih problema. Razmišljate o egzotičnom putovanju u dvoje. Samo razmišljate, jer novaca za put nemate.
Posao Vaša inventivnost je u procvatu. Zanimaju vas projekti koji će vam osigurati mirnu financijsku budućnost. Izvukli ste važne pouke iz prošlosti.
Zdravlje Imate nove poglede na život kao takav. Sve vas više privlači alternativna medicina. Širenje obzora spoznaje od velike vam je pomoći.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
SPORTSKA IKONA /
O njoj bruji svijet: 'Bježala sam s tjelesnog, a priče o odbojkašicama ne volim'
HIT DANA /
Albanci izumili prvu AI ministricu, a sada je njihov premijer objavio da je ona trudna
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 28. 10. 2025.