Dnevni horoskop, Bik, 29. 10. 2025.

Ljubav Što zamislite, to dobijete. U srcu osobe koja vas voli, u velikoj ste milosti. Možda ste njega ili nju zadužili u nekom vašem prošlom životu.

Posao Penjete se i padate, i opet sve redom sizifovski ispočetka. Uporni, vrijedni i probitačni, vrlo brzo ćete iznova zaslužiti visoki poslovni položaj.

Zdravlje Ništa vas ne boli osim glave, a s glavom periodično imate raznih problema. Možda posjetite dermatologa zbog nekog čudnog osipa po koži.

