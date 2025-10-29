Dnevni horoskop, Lav, 29. 10. 2025.

Ljubav Pokušavate riješiti tuđe ljubavne brige i probleme, a vaše vlastite uporno skrivate i potiskujete. Promijeniti sebe na bolje, to je mudrost.

Posao Kod vas vlada zatišje pred buru. Rješavate stvari brzo, hitro, u trku, ali još vam ostaje previše toga za obaviti. I dalje ste silno prenapregnuti.

Zdravlje Traje vaš zimski san. Teško skidate suviše kilograme i sve teže se krećete kroz život kao takav. Sve je pitanje dobre volje i samokontrole.

