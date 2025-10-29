Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 29. 10. 2025.
Ljubav Skloni ste eksperimentima i egzibicijama. Postali ste jako osjetljivi na jednu astrološku Ribu. S njim ili s njom odmah biste se intimno udružili.
Posao Niste u vrhunskoj poslovnoj formi. Vaša pažnja je rasuta na sadržaje koji nemaju puno veze s vašim poslom. Netko ili nešto brzo će vas prizemljiti.
Zdravlje U vlasti ste razornih strasti. Potreban vam je iskreni razgovor sa sobom samima. Jako je važno da se što prije iznova centrirate u sebi samima.
