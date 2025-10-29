Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 29. 10. 2025.

Ljubav Pretjerano ste slobodoljubivi. Sebi dopuštate sve i svašta. Obveze i odgovornosti prema obitelji nisu vam prioritetne. Puno toga krivo radite.   

Posao Anarhija nije demokracija, ali vi ne mislite tako. Ako niste doveli u red vaše poslovne knjige, krajnje je vrijeme da sve pregledate i izračunate.   

Zdravlje Bježite od stvarnosti, i to vas vodi u razne opasnosti. Nepomirljive razlike s najbližima trebali biste nekako izbalansirati, i to na dobrobit svih.  

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
