Dnevni horoskop, Djevica, 29. 10. 2025.

Ljubav Kontakt s osobom rođenom u znaku Ovna, ne donosi vam očekivane plodove. Ako želite vezu iz koristoljubivih razloga, na krivom ste putu.

Posao Stalno radite prekovremeno, i to kod partnera ili partnerice budi veliku sumnju. Ako skrivate tajnu ljubavnu vezu, sve će se brzo saznati.

Zdravlje Emocionalno ste rasijani, a ni mentalno niste baš najbolje. Projicirate negativne misli uokolo sebe. Možda vas zaboli nečista savjest.

