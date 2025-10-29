Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 10. 2025.

Ljubav Kontakt s osobom rođenom u znaku Ovna, ne donosi vam očekivane plodove. Ako želite vezu iz koristoljubivih razloga, na krivom ste putu.  

Posao Stalno radite prekovremeno, i to kod partnera ili partnerice budi veliku sumnju. Ako skrivate tajnu ljubavnu vezu, sve će se brzo saznati. 

Zdravlje Emocionalno ste rasijani, a ni mentalno niste baš najbolje. Projicirate negativne misli uokolo sebe. Možda vas zaboli nečista savjest. 

