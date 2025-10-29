Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 10. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna revolucija ne prestaje. Potres koji se upravo događa u vašem braku, u direktnoj je vezi s vašom željom za velikim promjenama.

Posao Možda nepromišljeno i brzopotezno pristanete na poslovnu suradnju s nepoznatom osobom. Vaš najnoviji biznis mogao bi biti kratkoga vijeka.

Zdravlje Urušavaju vas destruktivne misli i emocije. Novi i stari ljubavni problemi loše se odražavaju na funkcioniranje vašeg organizma u cjelini.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn