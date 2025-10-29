Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 10. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna revolucija ne prestaje. Potres koji se upravo događa u vašem braku, u direktnoj je vezi s vašom željom za velikim promjenama.  

Posao Možda nepromišljeno i brzopotezno pristanete na poslovnu suradnju s nepoznatom osobom. Vaš najnoviji biznis mogao bi biti kratkoga vijeka. 

Zdravlje Urušavaju vas destruktivne misli i emocije. Novi i stari ljubavni problemi loše se odražavaju na funkcioniranje vašeg organizma u cjelini. 

