Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 10. 2025.
Ljubav Vaša popularnost raste. Pojavile su se nove zanimljive osobe u vašem bliskom okružju. Slobodni Vodenjaci danas će zasjati od sreće i radosti.  

Posao Prijeti vam opasnost od megalomanskih želja. Vidite stvari u ružičastom svjetlu. Možda se naglo zaletite i zadužite s novim kreditom.  

Zdravlje Žrtvujete se gdje treba, ali i tamo gdje ne bi trebali. Oko vas se uvijek vrte paraziti, a sada kada vam dobro ide nametnika je još puno više.   

