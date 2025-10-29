Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 10. 2025.

Ljubav Vaša popularnost raste. Pojavile su se nove zanimljive osobe u vašem bliskom okružju. Slobodni Vodenjaci danas će zasjati od sreće i radosti.

Posao Prijeti vam opasnost od megalomanskih želja. Vidite stvari u ružičastom svjetlu. Možda se naglo zaletite i zadužite s novim kreditom.

Zdravlje Žrtvujete se gdje treba, ali i tamo gdje ne bi trebali. Oko vas se uvijek vrte paraziti, a sada kada vam dobro ide nametnika je još puno više.

