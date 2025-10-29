Dnevni horoskop, Jarac, 29. 10. 2025.

Ljubav Upoznali ste zanimljivu osobu, i vašoj sreći nema kraja. Umjesto besplodnog međusobnog nadjačavanja, odlučili ste se za savezništvo.

Posao Pokušavate pogurati određene stvari na silu, i vaši suradnici zbog toga negoduju. Vaši osobni interesi ne moraju uvijek biti na prvom mjestu.

Zdravlje Tranziti Saturna i Jupitera zajedničkim snagama „uništavaju“ vaš stari identitet. Određene količine patnje će vas (prije ili kasnije) oplemeniti.

