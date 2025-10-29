Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 29. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Upoznali ste zanimljivu osobu, i vašoj sreći nema kraja. Umjesto besplodnog međusobnog nadjačavanja, odlučili ste se za savezništvo.    

Posao Pokušavate pogurati određene stvari na silu, i vaši suradnici zbog toga negoduju. Vaši osobni interesi ne moraju uvijek biti na prvom mjestu.  

Zdravlje Tranziti Saturna i Jupitera zajedničkim snagama „uništavaju“ vaš stari identitet. Određene količine patnje će vas (prije ili kasnije) oplemeniti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 29. 10. 2025.