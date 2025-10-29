Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 10. 2025.

Ljubav Radeći na vlastitim nedostacima ispravljate svoj karakter, a to je zlata vrijedan posao. Potreban vam je netko savjestan i odgovoran. Zaslužili ste ljubav.     

Posao Imate potporu tranzitnog Jupitera. Riječ je o moćnoj kozmičkoj sili koja vam omogućava poslovni preobražaj. Gradite nešto novo iz temelja.    

Zdravlje Vaše dobro zdravlje umnogome ovisi o vašoj fizičkoj snazi i pokretljivosti. Sigurno ste svjesni tih stvari, i zbog toga redovito vježbate.     

