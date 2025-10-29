Dnevni horoskop, Ribe, 29. 10. 2025.

Ljubav Radeći na vlastitim nedostacima ispravljate svoj karakter, a to je zlata vrijedan posao. Potreban vam je netko savjestan i odgovoran. Zaslužili ste ljubav.

Posao Imate potporu tranzitnog Jupitera. Riječ je o moćnoj kozmičkoj sili koja vam omogućava poslovni preobražaj. Gradite nešto novo iz temelja.

Zdravlje Vaše dobro zdravlje umnogome ovisi o vašoj fizičkoj snazi i pokretljivosti. Sigurno ste svjesni tih stvari, i zbog toga redovito vježbate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn