Dnevni horoskop, Ovan, 30. 10. 2025.

Ljubav Dobro se osjećate u vlastitoj koži. Plivate slobodnim ljubavnim stilom. Ako ste u stabilnoj vezi, ne izazivajte nevolje nevjernim ponašanjem.

Posao S lakoćom postižete izvrsne poslovne rezultate. U milosti ste neba i zvijezda, i sve što dotaknete pozlatite. Ne zaboravite darivati druge ljude.

Zdravlje Pretjerujete s raznim stvarima, a najviše s onim prehrambeno hranidbenim. Ne želite vježbati samokontrolu. Dobro bi vam došao post.

