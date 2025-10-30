Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 30. 10. 2025.
Ljubav Dobro se osjećate u vlastitoj koži. Plivate slobodnim ljubavnim stilom. Ako ste u stabilnoj vezi, ne izazivajte nevolje nevjernim ponašanjem.
Posao S lakoćom postižete izvrsne poslovne rezultate. U milosti ste neba i zvijezda, i sve što dotaknete pozlatite. Ne zaboravite darivati druge ljude.
Zdravlje Pretjerujete s raznim stvarima, a najviše s onim prehrambeno hranidbenim. Ne želite vježbati samokontrolu. Dobro bi vam došao post.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
POSEBAN ZNAK PAŽNJE /
Dostojanstven spomen: Sami izradite lampione i aranžmane za groblje
KRATKA KOSA I KOŽNJAK /
Nikita 90-ih furala rokerski stil: Ovo je ona danas, na starim fotografijama neprepoznatljiva
LEKCIJA IZ POVIJESTI /
Klasić o skandalu u Saboru: 'Lako za sramotu, ali nitko iz DORH-a i pravosuđa nije reagirao'
ODJECI SKANDALA U SABORU /
Povjesničar o Jasenovcu: 'Tamo su provodili masovne zločine. Bio je to logor smrti'
POVOLJNIJE VRIJEME /
Na udaru smo južine, ali ona neće dugo potrajati! Meteorologinja najavila novu promjenu vremena
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 30. 10. 2025.