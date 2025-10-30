Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 10. 2025.

Ljubav Vaš ljubavni život iznenada je bujno procvao, a to se ponajprije odnosi na vas koji se strastveno mazite s Lavom, Vagom ili Vodenjakom.

Posao Ako ste nezaposleni, dobit ćete ponudu za honorarni posao. Nije vrijeme za veliko biranje, ali ipak biste trebali imati jasne kriterije odabira.

Zdravlje Imate problema s viškom kilograma. Strašno ste osjetljivi na vlastiti vanjski izgled, i sigurno ćete sve napraviti da se što prije vratite u normalu.

