Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste zadovoljni stanjem stvari u vašoj vezi. Njega ili nju ignorirate na suptilan ali primjetan način. Kad postoji želja i volja, sve se da pojasniti.    

Posao Odgovara vam status quo stanje. Možda se plašite da ne izgubite postojeću poziciju. Vaši nadređeni odlučuju o vašoj poslovnoj sudbini. 

Zdravlje Sami sebe uznemiravate s novim strahovima. Vaše mazohističke sklonosti se bude. Ispravite mišljenje o sebi, i otkriti ćete put ka pozitivi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 10. 2025.