Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 10. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni stanjem stvari u vašoj vezi. Njega ili nju ignorirate na suptilan ali primjetan način. Kad postoji želja i volja, sve se da pojasniti.

Posao Odgovara vam status quo stanje. Možda se plašite da ne izgubite postojeću poziciju. Vaši nadređeni odlučuju o vašoj poslovnoj sudbini.

Zdravlje Sami sebe uznemiravate s novim strahovima. Vaše mazohističke sklonosti se bude. Ispravite mišljenje o sebi, i otkriti ćete put ka pozitivi.

